暑期電商買氣熱 富邦媒7月營收續創同期高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-12 16:19

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國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (12) 日公告 7 月合併營收 85.46 億元，月減 10.61%，年增 1.03%，續創同期新高，累計前 7 月合併營收 620.8 億元，年增 3.83%，在目前競爭激烈的電商市場中，維持穩健成長腳步。

富邦媒表示，7 月暑期商機延燒，美白保養、防曬商品、風扇和礦泉水等皆為熱銷商品，同時，餐飲和旅遊票券買氣熱絡，數位加值類的點數卡也有不錯的銷售表現。

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而暑假逢機車購車旺季，品牌廠與 momo 站內行銷活動合作，也掀起採買熱潮。

看準寵物商機升溫，富邦媒提供上千個寵物品牌、超過 10 萬件周邊商品， 7 月在線上寵物展活動的加持下，增添營收新動能。

展望 8 月，中元普渡商機正火熱展開，momo 購物網正在進行《美食中元金暢秋》活動，集結全站逾 1000 個知名品牌、超過萬項人氣食品祭出下殺 75 折起特惠。