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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.31元，預估目標價為954.55元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.57元下修至15.31元，其中最高估值17.77元，最低估值14.56元，預估目標價為954.55元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.77(17.77)28.0226.83
最低值14.56(14.56)17.3326.83
平均值15.65(15.73)22.7726.83
中位數15.31(15.57)23.2326.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,084,00026,010,00029,195,750
最低值18,222,68024,381,00029,195,750
平均值19,528,45025,227,02029,195,750
中位數19,716,00025,353,50029,195,750

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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