鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至15.31元，預估目標價為954.55元
鉅亨網新聞中心 2024-08-14 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.57元下修至15.31元，其中最高估值17.77元，最低估值14.56元，預估目標價為954.55元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.77(17.77)
|28.02
|26.83
|最低值
|14.56(14.56)
|17.33
|26.83
|平均值
|15.65(15.73)
|22.77
|26.83
|中位數
|15.31(15.57)
|23.23
|26.83
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,084,000
|26,010,000
|29,195,750
|最低值
|18,222,680
|24,381,000
|29,195,750
|平均值
|19,528,450
|25,227,020
|29,195,750
|中位數
|19,716,000
|25,353,500
|29,195,750
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)目標價調升至954.55元，幅度約3.12%
- 營收速報 - 華城(1519)7月營收20.04億元年增率高達61.33％
- 〈台股開盤〉開高後快速洗盤攻昨高 台積電持穩 重電股昨強今弱
- 【鑫攻略早報】生技權王藥華藥天天創歷史高!生技沒行情?
上一篇
下一篇