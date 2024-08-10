鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至15.22元，預估目標價為450元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.33元下修至15.22元，其中最高估值16.68元，最低估值13.54元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.68(16.68)
|19.9
|23.08
|最低值
|13.54(13.54)
|14.17
|16.18
|平均值
|15.23(15.33)
|16.85
|18.63
|中位數
|15.22(15.33)
|16.69
|18.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120,689,870
|136,600,340
|153,923,600
|最低值
|112,922,000
|118,036,000
|128,643,000
|平均值
|116,439,010
|125,962,080
|137,208,240
|中位數
|116,442,000
|126,080,950
|134,233,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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