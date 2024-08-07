鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至15.9元，預估目標價為490元
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對富邦媒(8454-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.14元下修至15.9元，其中最高估值16.68元，最低估值14.55元，預估目標價為490元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.68(16.68)
|19.9
|23.08
|最低值
|14.55(15.47)
|15.35
|16.18
|平均值
|15.81(16.08)
|17.65
|19.91
|中位數
|15.9(16.14)
|17.79
|20.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123,258,000
|136,600,340
|153,923,600
|最低值
|112,922,000
|118,036,000
|128,643,000
|平均值
|118,260,200
|128,571,320
|143,742,240
|中位數
|118,647,000
|131,101,920
|146,201,170
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.1
|15.72
|18.02
|13.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|109,242,918
|103,436,435
|88,396,696
|67,198,104
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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