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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.23元，預估目標價為150元

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.39元下修至9.23元，其中最高估值10.26元，最低估值7.53元，預估目標價為150元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值10.26(10.26)14.4315.52
最低值7.53(7.52)9.0110.59
平均值9.05(9.11)11.4713.08
中位數9.23(9.39)11.3513.14

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值173,802,670208,086,750213,234,760
最低值160,840,000179,125,000188,903,000
平均值167,733,280185,684,130200,997,400
中位數168,073,000184,172,520200,854,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.5515.0210.218.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		151,398,038171,356,495155,022,197131,278,537

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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