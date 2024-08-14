初代Vision Pro失利 蘋果佈局AR決心不改 戮力開發三大產品

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 08:50

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知名科技記者古爾曼 (Mark Gurman) 在《Power On》中爆料稱，蘋果 (AAPL-US) 專注於 AR 技術的 Vision 團隊，正在持續試驗開發多款產品，包括：一款 AR 眼鏡；一款計劃明年推出的「平價版 Vision Pro」；以及功能較為完備，但尚不知何時發布的第二代 Vision Pro。

據古爾曼透露，正在開發的 AR 眼鏡不會像 Vision Pro 一樣配備抬頭顯示系統（HUD，Heads Up Display），用戶需透過眼鏡自帶的攝影機偵測視線內的物體，並透過 AI 大模型加持的語音助理進行互動。從外觀來看，這款沒有 HUD 的智慧眼鏡或類似 Meta 的 Ray Ban 眼鏡。

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今年上線的蘋果初代 Vision Pro，由於笨重的設計、高昂的價格等缺點，而遭遇市場冷落。市場追蹤機構 IDC 數據顯示，售價 3500 美元的 Vision Pro 自 2 月推出以來，單季銷售量尚未達到 10 萬台，第三季銷售量將下降 75%，預測今年該設備銷售不會超過 50 萬台。

但從蘋果 Vision 團隊圍繞產品開發的頻繁動作來看，該公司似乎並未受到初代產品銷售放緩的影響。前不久，蘋果也獲得了關於 Vision Pro 頭戴裝置的新專利，使用者可以自訂手勢，來實現不同的互動回應，這讓本來就備受矚目的平價版 Vision Pro 更令市場期待。

據悉，平價版 Vision Pro 內部代號為 Project Alaska，預計 2025 年發售。其於功能上維持了初代的高解析度顯示器及手勢和眼動追蹤並舉的互動方式，外觀上也接近原版。但真正值得一提的是，該產品的價格將會是現有 Vison Pro 的一半，重量也會減輕。

不過，古爾曼仍抱持懷疑態度表示，這類設備尚未引起消費者的注意，如果便宜型號的價格仍不低於 1500 美元，則該類產品仍然只能是小眾產品。另據該爆料人透露，這款產品的 FOV 視角將會更窄，需要連接 Mac 或 iPhone 才能使用，蘋果希望 “努力降低成本的同時保留關鍵功能。”