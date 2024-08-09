陸CPI優預期人民幣走強 專家：恐繼日元後成下個「空頭平倉」貨幣

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 14:12

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中國人民幣兌美元 (USDCNY) 今 (9) 日早盤走強 0.1%，因最新通膨數據顯示，中國上月消費者物價指數 (CPI) 增幅超過預期，而生產者物價指數 (PPI) 通膨跌幅略低於預期，人民幣聞訊走升。中國央行也公布強過預期的中間價。

中國 7 月 CPI 年增 0.5%，預期 0.3%，前值 0.2%，7 月 CPI 月增 0.5%，前值 - 0.2%。中國國家統計局表示，7 月扣除食品和能源價格的核心 CPI 月增率，由上月下滑 0.1% 轉為上漲 0.3%，高於近十年同期平均水準。受基期效應影響，7 月年增 0.4%，保持溫和上漲。

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通膨數據在較大程度上激發了人民幣的做多動能。上述數據公佈之後，離岸人民幣直線拉升。

日股本周稍早大幅下跌，創下 1987 年「黑色星期一」以來最大跌幅，主要因為日元在日本央行 (BOJ) 升息後套利交易平倉，專家現在也示警指出，人民幣可能是下一個經歷類似「空頭平倉」的貨幣。

套利交易策略利用日本的超低利率為高收益資產投資提供資金，但 BOJ 近來升息打亂這一策略，迫使投資人平倉，引發全球市場崩盤。

但一些分析師認為，人民幣套利交易解除的影響可能不如日元那麼嚴重。根據興業研究的數據，截至 5 月底，香港離岸人民幣存款餘額共 1.134 兆元，今年第一季末增加 1893 億元，存款成長主要來自於貿易項下離岸市場留存的人民幣規模增長。