日元持續緩跌 市場關注本周美國通膨數據

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 15:10

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周一 (12 日) 日本假期導致交易清淡，日元兌美元延續緩慢跌勢，市場參與者對聯準會下個月大幅降息的可能性仍爭論不休。

由於對美國經濟的擔憂和日本央行的強硬態度，貨幣和股市上周初出現大規模拋售，但也快速回神，開始出現喘息的機會。此後，周四強於預期的美國就業數據，導致市場削減對聯準會今年降息的押注，市場平靜收市。

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儘管如此，投資人仍然不相信聯準會能夠承受緩慢降息的代價，根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，他們定價年底前寬鬆 100 個基點，與經濟衰退的情況相對應。

新加坡華僑銀行 (OCBC Bank) 貨幣策略師 Christopher Wong 認為，這更多是市場在美國通膨數據公布之前，稍微整理的情況。

瑞穗分析師表示，投資人應留意從現在到九月聯準會會議期間發布的其他就業和通膨數據。分析師表示，在本周的通膨數據公布之前，局勢微妙平衡，後市發展可能性跟猜硬幣機率相當。

美元兌日元匯率周一上漲 0.4%，至 147.15。歐元兌美元報 1.0920，美元指數持平於 103.18。