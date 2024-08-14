年收逾1835億！蘋果再施壓騰訊與字節跳動 防抽不到「蘋果稅」

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 09:51

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但小程式的廣泛使用，逐漸撕開「蘋果稅」的防禦，讓不少中小廠商得到了喘息機會，蘋果因此強勢要求騰訊、字節跳動「堵住漏洞」，否則就暫停微信和抖音的軟體更新。

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最早起因是今年 5 月，蘋果警告騰訊稱恐拒絕微信的必要更新，除非騰訊刪除迷你遊戲開發者用來在蘋果平台外接受付款的連結。隔月，蘋果再次警告字節跳動，除非後者也能封堵類似的支付漏洞，否則不接受抖音的更新。

到了 8 月，蘋果又一次向騰訊、字節跳動施壓，要求兩家公司封堵漏洞，不准把使用者引向外部支付系統，從而規避 30% 的蘋果稅。如果不修補漏洞，App Store 將拒絕微信和抖音後續上架更新。

對於蘋果的強勢態度，騰訊不予置評，位元組跳動也未就此置評。

自 2008 年 App Store 成立以來，蘋果就向全世界的軟體商徵收蘋果稅，距今為之已經足足有 16 年的時間。

根據數據統計機構 Sensor Tower 報告，去年蘋果稅的全球收入約 223.4 億美元 (約 7290 億台幣)，其中中國市場貢獻超過 400 億人民幣 (約 1835 億台幣)。

蘋果高額的抽成更在全球引發抗議，其中歐盟就是反蘋果稅的領頭羊。今年 3 月，《數位市場法案 (DMA)》正式實施，強制性要求估值 800 億美元且在歐盟每月有 4500 萬活躍使用者的科技公司，必須允許使用者安裝第三方應用程式，且外部開發人員可平等地訪問應用程式和服務的核心功能。

DMA 要求蘋果在歐盟的蘋果稅率從 30% 降至 17%，且 iOS 需在歐盟地區開放第三方支付、第三方應用商店、互聯網下載應用等功能。

面對歐盟強硬要求，蘋果首度低頭做出歷史性讓步，允許使用者在 App Store 以外的平台下載東西，以前 30% 的抽成降低為 17%。

但在中國、美國市場和其他市場，仍舊維持原本的蘋果稅力道，中國市場的蘋果稅額度更冠絕全球。

根據互聯網資訊透露，目前蘋果稅政策根據地區不同，價格也不同，中國市場最高徵收 30%、美國市場 27%、歐盟市場 17%、日本和韓國市場則為 26%。

對於蘋果的「霸權行為」，中國互聯網巨頭騰訊就曾多次和蘋果發生直接衝突。2017 年，蘋果就認定微信公眾號的打賞，是「虛擬支付」的一環，所以也要徵收 30% 的蘋果稅，但騰訊則表示打賞的錢都給了作者，這是個人與個人之間的饋贈，沒有獲利，就不屬於商業行為。