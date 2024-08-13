馬斯克專訪川普籲成立政府效率委員會 表態願入閣幫納稅人守荷包

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 16:32

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特斯拉執行長馬斯克周一 (12 日) 專訪美國前總統川普，此前明確表態支持川普的馬斯克在這場線上對談中表示，願意在未来可能出现的川普政府中任職，幫忙控制政府開支。馬斯克還建議成立一個政府委員會，以確保納稅人的錢用在刀口上。

特斯拉說：「我認為，如果能成立一個政府效率委員會，對這些事情進行審查，確保納稅人的錢、納稅人的血汗錢花在刀口上，那就太好了。我很樂意為這樣一個委員會提供説明。」

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川普則回應稱馬斯克若參與其中，他將「非常樂意」，並在提到馬斯克在自家公司採取的成本削減措時讚揚馬斯克是「最偉大的節流者」。

《CNN》跟《華爾街日報》今年 5 月曾報道指出，馬斯克和川普討論若川普再次當選，這位億萬富翁可能在川普政府中扮演的角色，但當時馬斯克對報導予以否認。

川普之前在接受《彭博資訊》專訪時曾指出，川普經濟學就等於低利率和低稅收，這是極大的激勵，能夠讓事情完成並將生意帶回美國。」