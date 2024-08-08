長榮7月營收翻倍增 單月衝破500億元 創近2年新高

貨櫃航商長榮 ( 2603-TW ) 今 (8) 日公布 7 月合併營收達 543.97 億元，月增 28.65%，年增 132.23%，創 2022 年 9 月以來單月高點，反映高運價有效推動海運業者的營收動能。

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貨攬業者指出，7 月運價自本波高點微幅回落，主因在於終端零售商產生觀望心態，加上部份航商運用小型船加入美線市場營運，使運價回落，不過，目前通過紅海海域主要替代航線仍是繞行非洲，再加上美加罷工談判即將展開，有利支撐遠東至美洲航線運價，處相對高檔水位。