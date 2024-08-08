長榮7月營收翻倍增 單月衝破500億元 創近2年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-08 19:35
貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (8) 日公布 7 月合併營收達 543.97 億元，月增 28.65%，年增 132.23%，創 2022 年 9 月以來單月高點，反映高運價有效推動海運業者的營收動能。
受到中東地緣政治持續性的影響，以及後續節日貨載的需求帶動，7 月整體貨量和平均運價有所成長，推升長榮 7 月業績較去年同期翻倍；累計前 7 月長榮合併營收 2493.64 億元，年增 58.19%。
貨攬業者指出，7 月運價自本波高點微幅回落，主因在於終端零售商產生觀望心態，加上部份航商運用小型船加入美線市場營運，使運價回落，不過，目前通過紅海海域主要替代航線仍是繞行非洲，再加上美加罷工談判即將展開，有利支撐遠東至美洲航線運價，處相對高檔水位。
隨著返校潮和年底購物旺季將開始，貨攬業者樂觀看，預計 8 月下旬起至十一黃金周前，市場又將迎來一波出貨潮。
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