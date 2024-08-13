新纖斥3.25億元投資Ambercycle 實現廢紡織品閉環永續

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-13 21:55

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紡織廠新纖 (1409-TW) 今 (13) 日公告，通過向 Ambercycle 尖端材料科學公司投資 1000 萬美元(約新台幣 3.25 億元)，以興建首座實現廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，預計將於 2026 年開始營運量產。

Ambercycle 預計將於 2026 年開始運營首座量產工廠，進一步加強兩家公司之間的合作夥伴關係。而此項戰略性擴張將顯著增強他們支持紡織業的永續循環性及擴大下一代材料的能力，與全球相關組織實踐更多低碳生產的努力一致。

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新纖表示，與 Ambercycle 合作強化上下游合作夥伴的關係，將有助於擴大廢紡織品回收並再製成優質材料的全球生產能力，產品品質如同原生聚酯纖維並可重新回到紡織品市場。

本案建立在三年的彼此合作基礎上，利用 Ambercycle 的分子再生技術和新纖在優質聚酯纖維生產與豐富的市場經驗，共同生產再生 cycora 紗線，並滿足對 cycora 材料日益增長的需求。

隨著越來越多的品牌尋求閉環永續循環材料以實現其可持續性目標，預計 2026 年對減碳聚酯的需求將達到每年約 700 萬噸，高於 2015 年的 500 萬噸。

新纖董事長吳東昇表示，投資 Ambercycle 首座量產工廠不僅僅是一個戰略措施，更致力於開創減碳聚酯的未來，透過 Ambercycle 在廢紡織品閉環永續循環解決方案的執行力，加上新纖生產優異聚酯能力，全力支援新工廠進入量產規模。

吳東昇強調，彼此的合作將進一步擴大及增進新光合纖向全球市場提供高機能、可永續產品的能力。