英業達除息首日 開盤秒填息股價帶量衝高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-11 11:23

英業達 (2356-TW) 今 (11) 日除息，每股配發 1.5 元現金股利，參考價 55.5 元，今天早盤以 58.3 元開高，上演秒填息，英業達連 2 年開盤即填息。完成填息後，股價持續走強，盤中漲逾半根停板，最高漲至 59.6 元，朝 60 元大關邁進。

英業達早盤以 58.3 元開高走高，上演秒填息，盤中最高漲至 59.6 元，漲逾半根停板，截至 11 點 13 分，股價暫報 58.6 元，漲幅 5.59%，成交爆量超過 9 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人昨 (10) 日大買 2 萬張，本周合計買超 1.8 萬張。

展望第三季，英業達表示，筆電部分由於受到訂單提前出貨影響，預期第三季筆電出貨將與第二季持平，全年則是個位數成長。至於伺服器方面，上半年受惠中國出貨的產品 ASP 較高，帶動上半年營收成長，下半年將由美系客戶接力，美系客戶出貨將提升，預期全年伺服器出貨有望年增 2 成。