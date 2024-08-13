〈公股人事大地震〉公股銀董總座大風吹 4金2銀均在明日交接
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 17:58
行政院昨 (12) 日正式核定公股行庫高層人事異動案，各家行庫亦紛紛發布重訊，首先由兆豐金控 (2886-TW) 第一棒發布董事異動案，現任兆豐金控暨兆豐銀行董事長雷仲達，改派為現任合庫金控董事長董瑞斌，以及華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW) 、合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW) 和臺企銀 (2834-TW) 的 人事異動案，皆自明（14）日生效。
昨 (12) 日晚間，華南金、彰銀及合庫金亦依序發布重訊；首先是華南金控公告，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬，改派為第一金控總經理陳芬蘭。
彰銀接續公告：現任彰化商業銀行董事長凌忠嫄，改派為彰銀董事、兆豐國際商業銀行總經理胡光華。
合庫金控稍晚發布 2 項公告，現任合庫金控董事長董瑞斌，改派為合作金庫商業銀行董事長林衍茂；現任合庫金控總經理陳美足，改派為合作金庫商業銀行總經理蘇佐政。
第一金控為 4 公股金控的最後一家於今 (13) 日下午 1 點 37 分發布重訊，第一銀行副總經理方螢基，升任第一金控總經理。
臺企銀在今 (13) 日下午接近4點揭曉，發布重訊宣布，現任臺灣中小企業銀行常務董事兼總經理張志堅，改派為全國農業金庫股份有限公司總經理李國忠。
行政院已核定公股金融新人事案，所有公股金控、銀行異動的董事長、總經理，都將統一於 14 日交接。
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