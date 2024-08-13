〈公股人事大地震〉公股銀董總座大風吹 4金2銀均在明日交接

昨 (12) 日晚間，華南金、彰銀及合庫金亦依序發布重訊；首先是華南金控公告，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬，改派為第一金控總經理陳芬蘭。

‌



第一金控為 4 公股金控的最後一家於今 (13) 日下午 1 點 37 分發布重訊，第一銀行副總經理方螢基，升任第一金控總經理。