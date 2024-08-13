【量大強漲股整理】台股反攻向上，MSC報明牌?未來的主該鎖定誰?

鉅亨研報 2024-08-13 17:12

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加權指數，今日開高震盪，終場上漲 23.31 點，收在 21796.57 點，成交量 3427 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 50.9 億，投信買超 56.73 億，自營商賣超 38.8 億，三大法人合計賣超 32.97 億。

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美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.36%，標普 500 指數上漲 0.001%，納指上漲 0.21%，費半上漲 0.73%，美國聯準會最近表示，任何更鼓舞人心的經濟數據都將為 9 月降息奠定基礎，並且不需要看到通膨達到 2% 的目標即可開始降息，市場普遍預期聯準會將於 9 月開始降息，但對於聯準會是否降息 25 個基點還是 50 個基點存在分歧，未來持續關注 8/13(二) 公布 7 月生產者物價指數 ( PPI )，預期年增率降至 2.3%,8/14(三) 公布美國 7 月消費者物價指數 ( CPI )，預期年增率持平 3%，將影響 FED 降息意願，8/15(四)，美國 7 月零售額，預期月增 0.4%，相關公布內容，將會影響市場對美國經濟是否衰退的預期；AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 4.08%，收在 109.02 美元，股價持續反彈上漲；台股方面，加權指數，終場上漲 23.31 點，收在 21796.57 點，站穩半年線繼續上攻，台灣上市櫃公司 7 月營收昨（12）日出爐，合計繳出 3.92 兆元成績單，連續五個月站穩 3 兆元大關，月增 7.9%，年增 19.9%，且是今年來最高, 歷年同期最高，以及史上第三高，顯示台股基本面相當強勁，有利多頭格局。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.11%，收在 941 元，台積電先進製程接單強勁，在蘋果 iPhone 16 系列新機邁入上市前密集備貨期，分析師陸續調高台積電展望，不僅本季美元營收力拚再度超標，全年營收年增率更可望由原本預期的 24% 至 26%，調升至三成以上；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.84%，收在 181 元，鴻海旗下 (2258-TW) 鴻華先進表示，今年營收可較去年大幅成長，今年 n7 電動車銷售可達萬輛，今年底 Model B 電動轎車可完成認證量產；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.28%，收在 1160 元，新發表的天璣 9400 晶片將切入多款手機，同時 Windows on Arm, 車用, ASIC,Cloud AI 等產品將於明年下半年量產，仍然看好後市。



MSCI 今 (13) 日凌晨公布最新季度調整，台股在全球標準型指數無新增, 剔除 (6505-TW) 台塑化 1 檔，全球小型指數成分股新增 (3013-TW) 晟銘電,(3450-TW) 聯鈞,(3675-TW) 德微科技,(2476-TW) 鉅祥, (2545-TW) 皇翔,(2543-TW 皇昌),(6197-TW) 佳必琪,(6535-TW) 順藥, (8028-TW) 昇陽半導體,(3228-TW) 金麗科 (, (2359-TW) 所羅門, (1522-TW) 堤維西,(3491-TW) 昇達科,(5213-TW) 亞昕共 14 檔，剔除 (5903-TW) 全家 1 檔，季度調整結果將於台灣時間 8 月 30 日收盤後生效。

(6197-TW) 佳必琪，受惠於 AI 伺服器相關產品出貨放量，今年上半年稅後盈餘為 5.6 億元，年增 90.34%，每股盈餘為 4.59 元，累計前 7 月合併營收為 38.73 億元，年增 51.26%，激勵股價有所表現。

相關 MSCI 新增的成分股，無論是 (2359-TW) 所羅門，又或是 (3450-TW) 聯鈞，通通領先預告在前面；包含機器人，及 AI 四大主流的 CPO 股都有機會成為未來可鎖定的重點。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW) 聯鈞，上漲 4.33%，收在 132.5 元，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，今年上半年稅後盈餘為 1.13 億元，每股盈餘為 0.78 元，累計今年前 7 月合併營收為 36.35 億元，年增 21.09%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，上漲 2%，收在 2805 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

(2365-TW) 昆盈，上漲 2.54%，收在 64.5 元，昆盈公布第 2 季財報，單季合併營收為 2.64 億元，年增 50%，EPS 為 0.18 元，年增 41%，營收盈餘皆大幅成長，7 月營收 8929 萬，年增 9%，昆盈自有品牌 Genius 代理銷售任天堂電腦周邊產品，也從電腦周邊設備跨足到 AI 機器人領域，後續發展值得期待，今年積極開發新市場，中南美洲方面，將切入巴西, 墨西哥以及中美洲；亞太部分，將拓展印度, 印尼以及中亞的沙烏地阿拉伯；歐洲則將開拓西班牙, 義大利等國家，預期效益將逐步顯現，股價短期有望繼續上漲，再創波段新高。

(3019-TW) 亞光，亮燈漲停，收在 108 元，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，盤中上漲逾 5%，來到 47.8 元，再創波段新高，近期表現明顯優於大盤，有望成為下一波成長主流，全球傳動目前訂單以新能源, 醫療, 自動化設備, 產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師