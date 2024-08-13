公股銀除權息秀失利遭外資甩賣 華南金貼權息 合庫、彰銀接著上場

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上週兆豐金、第一金及臺企銀率先除權息，但均呈現貼權息。本週則有華南金、合庫金及彰銀接棒。

雖然已經除權息的金融股在近日大盤震盪之下目前仍貼息，不過法人指出，只要今年獲利能持續成長將有助於未來填權息。7 月上市金控獲利已全數揭曉，前 7 月累計賺逾 4,318 億元，年增 43%，寫歷年同期新高，並已賺贏去年一整年獲利。