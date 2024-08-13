公股銀除權息秀失利遭外資甩賣 華南金貼權息 合庫、彰銀接著上場
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-13 19:22
金融股本周上演除權息秀，主要包括公股華南金 (2880-TW)、合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW)，首先是華南金今 (13) 日除權息共 1.3 元，但出現貼權息，明 (14) 日合庫金，後天 (15 日) 則為彰銀，但今天全部成為外資賣超的標的。
外資今天賣超台股 50 億元，本周除權息的公股四金二金，成為外資出脫的重點對象，分別賣超台企銀 12,799 張、彰银 12,043 張、華南金 9,553 張、第一金 4,204 張、兆豐金 1,536 張，合庫 689 張。
上週兆豐金、第一金及臺企銀率先除權息，但均呈現貼權息。本週則有華南金、合庫金及彰銀接棒。
華南金每股配發現金 1.2 元、股票股利 0.1 元，總股利與現金股息雙創 18 年來新高、歷史次高水準。華南金今年前 7 月稅後純益 140 億元，較去年同期增加 9.2％。EPS 為 1.03 元。
合庫金每股配發現金 0.65 元、股票股利 0.35 元。合庫金累計 前個月稅後純益 128.3 億元、較去年同期增加 7.6％，EPS 為 0.85 元。今年以來每月獲利均維持穩定年增長。
彰銀配發股利 0.87 元，配發水準創下近 7 年新高，其中現金股利 0.55 元、股票股利 0.32 元。前 7 月稅後純益 86.5 億元，EPS 為 0.77 元，較去年同期 0.75 元微幅成長。
雖然已經除權息的金融股在近日大盤震盪之下目前仍貼息，不過法人指出，只要今年獲利能持續成長將有助於未來填權息。7 月上市金控獲利已全數揭曉，前 7 月累計賺逾 4,318 億元，年增 43%，寫歷年同期新高，並已賺贏去年一整年獲利。
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