鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為26.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.34元，最低估值-0.1元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.34(0.34)
|0.66
|0.9
|最低值
|-0.1(-0.1)
|-0.14
|-0.06
|平均值
|0.2(0.2)
|0.35
|0.56
|中位數
|0.22(0.21)
|0.38
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|118.12億
|128.53億
|139.30億
|最低值
|115.26億
|118.81億
|123.86億
|平均值
|117.26億
|123.01億
|132.05億
|中位數
|117.27億
|123.21億
|132.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|48.47億
|71.46億
|88.91億
|100.99億
|111.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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