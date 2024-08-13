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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Centerpoint能源CNP-US的目標價調降至29元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Centerpoint能源(CNP-US)提出目標價估值：中位數由30元下修至29元，調降幅度3.33%。其中最高估值34元，最低估值28元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Centerpoint能源評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Centerpoint能源今(13日)收盤價為26.2元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲3.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CNP市場預估目標價

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