咆哮貓一叫 嚇跑投資法人 Chewy挫近7%

鉅亨網編譯許家華 2024-07-02 13:19

匿名「咆哮小貓 (Roaring Kitty)」的迷因股引領者基思 · 吉爾 (Keith Gill) 披露持有美國寵物公司 Chewy 6.6% 的股份後，周一 (1 日) 該股大跌。

Chewy (CHWY-US) 周一大跌 6.6%，收每股 25.44 美元，但盤前一度飆升 28%。上周四，他在社交媒體平台 X 的帳戶上發布一張狗的照片，激勵 Chewy 股價短暫上漲。

Chewy 投資潮匯集了迷因股浪潮兩大風雲人物，一位是 2021 年帶動遊戲驛站 (GameStop) (GME-US) 軋空行情的「咆哮貓」吉爾，另一位是 Chewy 創辦人科恩 (Cohen)，他同時也是遊戲驛站執行長和 Bed Bath & Beyond 的大股東。遊戲驛站周一下跌 5.8%。

儘管 Chewy 公司與科恩有千絲萬縷的關係，但其交易與遊戲驛站和 AMC Entertainment (AMC-US) 等熱門迷因股截然不同。

雖然寵物用品零售商 Chewy 去年經歷艱難的一年，但在發布獲利更強勁的財報並宣布執行庫藏股後，該股過去 3 個月上漲 63%。

William Blair 分析師 Dylan Carden 研究報告指出，咆哮貓加入投資的消息可能會掩蓋該公司下半年基本面復甦的光芒。Carden 對 Chewy 股票的評級為「跑贏大盤」，鑑於其長期產生自由現金流的潛力，他將其視為首選。

咆哮貓挾帶大眾力量，可能召喚更強大的迷因股投資者，這導致該股更容易出現波動性交易。瑞穗證券分析師 David Bellinger 研究報告指出：「這種日常股價變化完全超出了管理層的控制範圍，然而，媒體報導越難以把握，越可能影響投資者信心，導致機構投資者基礎縮小，並越來越猶豫是否建倉或加倉。」