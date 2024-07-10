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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為25.85元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 00:16

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.34元，最低估值-0.1元，預估目標價為25.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.34(0.34)0.660.9
最低值-0.1(-0.1)-0.14-0.06
平均值0.19(0.19)0.340.56
中位數0.22(0.21)0.360.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值118.12億128.53億139.30億
最低值115.88億118.81億123.86億
平均值117.31億123.15億132.06億
中位數117.33億123.30億132.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----------
營業收入48.47億71.46億88.91億100.99億111.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

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