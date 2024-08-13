洋基工程拿下先進封裝訂單 在手訂單350億元創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-13 15:43
洋基工程 (6691-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長劉士源表示，公司有幸成為 CoWoS 供應鏈，十幾年來跟隨客戶擴充先進封裝產能，是所有供應商中參與度最高的業者，看好隨著晶圓代工大廠積極擴充先進封裝產能，可望再進一步推升在手訂單金額；目前在手訂單 350 億元，為歷史新高，預期下半年顯著優於上半年。
劉士源說，洋基工程長期專注本業，近年也將觸角延伸至泰國與民生商業等，到目前為止，整體在手訂單達 350 億元，案件包括艾司摩爾 (ASML-US) 林口園區、富邦高雄凹子底開發案以及晶圓代工龍頭先進封測廠。
洋基工程也瞄準資料中心領域，劉士源補充，公司過去在台灣就曾承攬客戶伺服器機房的案件，具備技術、維運與統包 EPC 能力，看好馬來西亞在建資料中心有 20 多座，目前已派人前往當地了解勞動市場、供應鏈與法規，期望複製在泰國的成功經驗，預計今年就會將觸角延伸至馬來西亞，成另一大動能。
觀察兩大專案，劉士源分析，ASML 林口園區預計明年下半年已進入認列高峰，高雄凹仔底案件預估將延續三年左右，且看好由於目前正積極爭取的案件多為科技廠訂單，其案件類型大概會在一年內消耗 8 成以上，看好透過長短單平均，將帶動在手訂單金額進一步提升。
展望後市，劉士源坦言，今年上半年受客戶案件遞延影響，營收表現較辛苦，但透過營運改善，毛利率達 20%，創下近年新高，部分遞延的案件會陸續在下半年至明年發酵，全年營收跌幅可望收斂至個位數百分比。
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