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〈焦點股〉蘋果iPhone16旗艦機將登場 激勵玉晶光衝鋒鎖漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 12:17

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玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股明顯連兩天反彈加上美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將在 9 月 11 日發表並登場，光學元件大廠玉晶光 (3406-TW) 股價今爆發逾 2000 張大量鎖漲停價 498 元，中場後大立光 (3008-TW) 也開高走高上揚到 2820 元，漲幅達 5%。

玉晶光股價的大力衝高，除已跌深的因素之外，其高階潛望式手機鏡頭推進順利，在第三季進入出貨旺季，將對營收及獲利進行高度加值的效果。而大立光 2024 年 7 月營收重新站上 50 億元大關達 54 億元，月增 34.48%，年增 55%，也爲連續 12 個月營收年成長；2024 累計 1-7 月營收 277.33 億元，年增 33.1%；大立光在 8 月的出貨動能估將不遜於 7 月。


王晶光 2024 年 1-6 月營收 102.24 億元，年增 70.57%。同時，玉晶光並指出，目前訂單正常，並無外界所傳被抽單疑慮，如市場預期需求不變及生產順利的情況下，下半年營運將優於上半年。而第三季進入市場需求的旺季。

大立光已公布最新財報，大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，將發出 53.39 億元現金。

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