蘋果新機備貨需求挹注 玉晶光7月營收22.76億元月增46%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 16:46
美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將在 9 月 11 日發表並登場，光學元件大廠玉晶光 (3406-TW) 及大立光 (3008-TW)7 月營收都有明顯跳增，玉晶光今 (7) 日公布 7 月營收爲 22.76 億元，月增 46.26%，年增 5.93%。1-7 月累計營收 125 億元，年增 53.52%。
玉晶光股價今天的大力衝高鎖住漲停 498 元到終場，除已跌深的因素之外，其高階潛望式手機鏡頭推進順利，在第三季進入出貨旺季，將對營收及獲利進行高度加值的效果。
同時，玉晶光 7 月開始進入產業旺季，所以營收較 6 月增加，玉晶光目前觀察後續的訂單需求仍維持水準，玉晶光指出，但最後還是要看工廠端的生產狀況及客戶實際拉貨為準，另第二季的獲利將於下週開董事會後公布
而大立光 2024 年 7 月營收重新站上 50 億元大關達 54 億元，月增 34.48%，年增 55%，也爲連續 12 個月營收年成長；2024 累計 1-7 月營收 277.33 億元，年增 33.1%；大立光在 8 月的出貨動能估將不遜 7 月。
大立光已公布最新財報，大立光累計 2024 年上半年營收爲 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.55 個百分點， 上半年的稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益 79.49 元。2024 年上半年盈餘擬每股配息 40 元，將發出 53.39 億元現金。
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