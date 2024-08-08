鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際(CRL-US)EPS預估下修至10.08元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.02元下修至10.08元，其中最高估值11.18元，最低估值9.92元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.18(11.27)
|12.93
|14.77
|15.15
|最低值
|9.92(10.59)
|10.35
|10.93
|12.14
|平均值
|10.48(10.99)
|11.56
|12.7
|14.14
|中位數
|10.08(11.02)
|11.48
|12.6
|15.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.46億
|46.78億
|50.35億
|50.45億
|最低值
|39.85億
|40.17億
|42.17億
|45.61億
|平均值
|41.10億
|43.62億
|46.17億
|48.03億
|中位數
|41.24億
|44.65億
|45.86億
|48.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.07
|7.20
|7.60
|9.48
|9.22
|營業收入
|26.21億
|29.24億
|35.40億
|39.76億
|41.29億
詳細資訊請看美股內頁：
查爾斯河實驗室國際(CRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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