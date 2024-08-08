search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：查爾斯河實驗室國際(CRL-US)EPS預估下修至10.08元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對查爾斯河實驗室國際(CRL-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.02元下修至10.08元，其中最高估值11.18元，最低估值9.92元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值11.18(11.27)12.9314.7715.15
最低值9.92(10.59)10.3510.9312.14
平均值10.48(10.99)11.5612.714.14
中位數10.08(11.02)11.4812.615.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.46億46.78億50.35億50.45億
最低值39.85億40.17億42.17億45.61億
平均值41.10億43.62億46.17億48.03億
中位數41.24億44.65億45.86億48.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.077.207.609.489.22
營業收入26.21億29.24億35.40億39.76億41.29億

詳細資訊請看美股內頁：
查爾斯河實驗室國際(CRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRL

相關行情

台股首頁我要存股
查爾斯河實驗室國際199.96-12.60%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty