盤中速報 - S&P 500大漲1.52%，報5319.84點
鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00
截至台北時間07日09:50，S&P 500上漲79.81點（或1.52%），暫報5319.84點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.61%
- 近 1 月：-5.88%
- 近 3 月：+1.14%
- 近 6 月：+5.77%
- 今年以來：+9.86%
焦點個股
S&P 500成分股以防特網(FTNT-US)領漲。防特網(FTNT-US)上漲21.75%；泰瑟國際(AXON-US)上漲14.24%；環匯(GPN-US)上漲8.57%；Enphase能源(ENPH-US)上漲6.07%；美高梅度假村國際(MGM-US)上漲5.73%。
部分成分股表現相對疲軟，愛彼迎(ABNB-US)下跌14.62%；超微電腦(SMCI-US)下跌12.33%；查爾斯河實驗室國際(CRL-US)下跌11.28%；德康醫療(DXCM-US)下跌6.54%；Bio-Techne Corp(TECH-US)下跌5.75%。
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