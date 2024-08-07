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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.52%，報5319.84點

鉅亨網新聞中心 2024-08-07 22:00


截至台北時間07日09:50，S&P 500上漲79.81點（或1.52%），暫報5319.84點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.61%
  • 近 1 月：-5.88%
  • 近 3 月：+1.14%
  • 近 6 月：+5.77%
  • 今年以來：+9.86%

焦點個股


S&P 500成分股以防特網(FTNT-US)領漲。防特網(FTNT-US)上漲21.75%；泰瑟國際(AXON-US)上漲14.24%；環匯(GPN-US)上漲8.57%；Enphase能源(ENPH-US)上漲6.07%；美高梅度假村國際(MGM-US)上漲5.73%。

部分成分股表現相對疲軟，愛彼迎(ABNB-US)下跌14.62%；超微電腦(SMCI-US)下跌12.33%；查爾斯河實驗室國際(CRL-US)下跌11.28%；德康醫療(DXCM-US)下跌6.54%；Bio-Techne Corp(TECH-US)下跌5.75%。

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S&P 5005323.91.60%
防特網69.30524.18%
泰瑟國際360.38522.16%
環匯101.79.33%
Enphase能源108.066.43%
美高梅度假村國際37.154.94%
愛彼迎114.8205-11.99%
超微電腦510.81-17.20%
查爾斯河實驗室國際198.715-13.15%
德康醫療71.48-5.01%
Bio-Techne Corp73.35-6.47%

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