藍天上半年純益倍增 EPS 2.1元賺贏去年全年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-12 20:36
藍天 (2362-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，雖然本業獲利向上，但因為業外差異，稅後純益 3.96 億元，季減 52.2%、年增 62.9%，每股純益 1.42 元；上半年稅後純益 12.27 億元，年增 103%，每股純益 2.1 元，更是超過去年全年。
藍天第二季營收 66.2 億元，季增 19.8%、年增 12.3%；毛利率 19.6%，季減 1.7 個百分點、年減 0.9 個百分點；營業利益 5.73 億元，季增 31.1%、年增 18.6%；營益率 8.7%，季增 0.7 個百分點、年增 0.5 個百分點。
累計藍天上半年營收 121.47 億元，年增 6.6%、毛利率 20.3%、年增 0.1 個百分點、營業利益 10.11 億元，年增 15.3%、營益率 8.3%，年增 0.6 個百分點。
藍天說明，第二季筆電動能持續增溫、量價齊揚，筆電單季出貨 45.6 萬台、季增 15%、貢獻營收 58.8 億元，季增 24%；上半年出貨 85 萬台，年增 12%、營收 106 億元，年增 8%，且透過調整產品銷售組合優化，藍海機種銷售佔比拉回至 6 成。
通路百貨事業方面，藍天表示，中國 3C 通路百腦匯上半年租金收入人民幣 3.37 億元，年減 1.8%，不過，第二季整體週末客流量較去年同期上升 13%，顯示出商場對消費者的吸引力依然強勁。
轉投資 30% 的群光廣場百貨上半年雖受整體消費市場復甦緩慢的影響，上半年營收人民幣 21.6 億元，年減 11%，但稅後純益人民幣 0.21 億元，較去年同期轉虧為盈，主要來自成都及武漢兩家主力店貢獻。
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