藍天上半年純益倍增 EPS 2.1元賺贏去年全年

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藍天說明，第二季筆電動能持續增溫、量價齊揚，筆電單季出貨 45.6 萬台、季增 15%、貢獻營收 58.8 億元，季增 24%；上半年出貨 85 萬台，年增 12%、營收 106 億元，年增 8%，且透過調整產品銷售組合優化，藍海機種銷售佔比拉回至 6 成。

通路百貨事業方面，藍天表示，中國 3C 通路百腦匯上半年租金收入 人民幣 3.37 億元，年減 1.8%，不過，第二季整體週末客流量較去年同期上升 13%，顯示出商場對消費者的吸引力依然強勁。

轉投資 30% 的群光廣場百貨上半年雖受整體消費市場復甦緩慢的影響，上半年營收人民幣 21.6 億元，年減 11%，但稅後純益人民幣 0.21 億元，較去年同期轉虧為盈，主要來自成都及武漢兩家主力店貢獻。