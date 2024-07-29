富邦媒打造網購頂級保養殿堂 HR赫蓮娜將進駐

富邦媒進一步指出，在千萬會員且具高含金量基礎下，協助品牌 CRM 技術和大數據串接，並同步線上線下消費者權益，展開客製化行銷策略。

momo「HR 赫蓮娜官方旗艦館」自 8 月起盛大開幕，規劃有眾多 momo 獨家商品組登場，並強打會員權益 1 加 1 大於 2，消費者於線上消費，一方面可同步享有品牌會權益，同時享 momo 全站不定期活動折扣、滿額回饋、銀行優惠等。