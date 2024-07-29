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富邦媒打造網購頂級保養殿堂 HR赫蓮娜將進駐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-29 17:08

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頂級保養品牌HR赫蓮娜將進駐momo購物網。(圖：富邦媒提供)

國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日宣布，攜手台灣萊雅集團搶攻高端奢華保養線上市場，頂級保養品牌 HR 赫蓮娜將進駐 momo 購物網，開設全台唯一授權 HR 赫蓮娜線上旗艦店，富邦媒目標，締造網購頂級保養殿堂。

富邦媒 momo 線上美妝市場獨佔鰲頭，站上進駐多達近 3,500 個美妝保養品牌，上半年業績、瀏覽量雙指標，年增幅皆達雙位數。

富邦媒進一步指出，在千萬會員且具高含金量基礎下，協助品牌 CRM 技術和大數據串接，並同步線上線下消費者權益，展開客製化行銷策略。

momo「HR 赫蓮娜官方旗艦館」自 8 月起盛大開幕，規劃有眾多 momo 獨家商品組登場，並強打會員權益 1 加 1 大於 2，消費者於線上消費，一方面可同步享有品牌會權益，同時享 momo 全站不定期活動折扣、滿額回饋、銀行優惠等。

富邦媒期藉由商品的差異化，持續深耕會員。

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富邦媒momo赫蓮娜保養品網購電商

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