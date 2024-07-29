利用中國製電池壓低售價 特斯拉成南韓上半年最暢銷電動車品牌

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 14:50

據韓媒《Business Korea》報導，自去年下半年以來，特斯拉 (TSLA-US) 已將其旗艦車型 Model Y 的電池從美國製造更換為中國製造，有效壓低售價，進一步攻占南韓市場。

報導稱，透過為車輛配備寧德時代 (CATL) 的 LFP 電池，與使用傳統鋰離子電池的車型相比，價格降低了約 10 至 2000 萬韓元 (7400 至 14800 美元)。這項戰略舉措顯著提升了特斯拉在南韓的銷量，使其成為該國最暢銷的電動車 (EV) 品牌。

根據 Kaizuyu 資料研究中心 7 月 28 日數據顯示，特斯拉今年上半年銷售量為 17380 輛，超過去年全年總銷售量 16461 輛。這創下了有史以來的最高銷量，比去年上半年增長了 365.7%。這一數字超越了南韓本地車廠，起亞 (16537 輛) 和現代 (16056 輛) 分列二、三名。

分析師將特斯拉在南韓的受歡迎，歸因於去年下半年以來汽車價格的降低，有效吸引了消費者，增強了「中國製造」電動汽車的競爭力。

數據顯示，特斯拉業績的推手為中型 SUV Model Y 和中型轎車 Model 3，兩者合計占總銷量的 98.2%。相比之下，更昂貴的 Model X 和 Model S 僅占銷量的 1.8%。

專家指出，後輪驅動車型 Model 3 和 Model Y 的價格下降是特斯拉成功的主要原因。後輪驅動 Model 3 目前售價 5,199 萬韓元，較競爭對手 Ioniq 6 便宜。旗艦機型的最終售價約為 5300 萬韓元。旗艦機型一年內大幅降價，吸引了消費者需求。

不過，有預測稱，特斯拉的上漲趨勢可能不會持續。 Model Y 初期的新車效應正在減弱，現代汽車集團正以多款新電動車發動反擊。