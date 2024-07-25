出口強勁難敵內需持續低迷！南韓Q2經濟意外萎縮0.2%

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:05

根據南韓央行 (BOK) 今(25)日公佈的初步核算數據，該國今年第二季國內生產毛額 (GDP) 季減 0.2%，遜於市場預期且為 6 季以來最嚴重萎縮表現，主要受到國內需求依舊低迷的拖累，同時也是自 2022 年第四季以來，首個季度衰退表現。

南韓央行分析，南韓經濟時隔 1 年半再次出現季度衰退表現，跟今年首季基期數據較高有關。

按領域看，在原油和石油產品的推動下，南韓今年第二季出口季增 0.9%，進口季增 0.2%，政府消費支出增長 0.7%，私人消費支出則減少 0.2%，主要因為汽車和服裝等商品支出下降。設備投資也萎縮 2.1%，建築投資縮水 1.1%。

對經濟成長的貢獻度方面，建築投資、設備投資、民間消費支出、出口分別拉低經濟成長 0.2、0.2、0.1、0.1 個百分點，僅政府消費支出帶動經濟成長 0.1 個百分點。

依產業區分，農林漁業季增 5.4%，製造業季增 0.7%，建築業、水電燃氣生產和供應業分別下滑 5.4% 和 0.8%。

此外，今年第二季南韓國內總收入 (GDI) 也季減 1.3%，降幅大於 GDP。

雖然南韓經濟意外萎縮恐讓 BOK 降息壓力升高，但南韓政府與央行此前上調成長預期之舉，顯示他們認為經濟將持續擴張，而不是成長趨勢正在轉變的警告信號。