南韓推大規模稅改案 盼提振股市、刺激經濟並拯救全球最低生育率

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-26 15:13

為提振股市與刺激經濟成長，南韓週四 (25 日) 祭出多項稅收優惠措施，包括下調沉重的遺產稅稅率、為結婚的夫婦提供稅收優惠、延長對半導體製造商的支持、鼓勵上市公司將更多現金用於庫藏股跟派發股息等。

《韓聯社》報導，南韓政府周四敲定《稅法》修正案，將時隔 25 年對遺產稅制進行大刀闊斧的改革，旨在全面減輕納稅人負擔。南韓企劃財政部當天召開稅制發展審議委員會會議並敲定包括上述內容的「2024 年稅法修正案」。

根據修正案，南韓政府將全面推進遺產稅改革，範圍涵蓋稅率、徵收標準和扣除標準等。具體來看，遺產稅最高稅率將從 50% 下調至 40%，子女遺產稅起徵點將從每人 5 千萬韓元大幅上調至 5 億韓元 (約 1160 萬台幣)，而綜合房地產稅改革將暫時擱置。

若修正案全面實施，南韓稅務部門估算明年起稅收將減少 4.3515 兆韓元，其中遺贈稅將減少 4.0565 兆韓元，所得稅減少 4557 億韓元，法人稅減少 3678 億韓元，增值稅將增加 3565 億韓元。該修正案隨後將進入為期 14 天的徵求意見程序，並在通過國務會議後於 9 月提交給國會。

《彭博資訊》報導，長久以來，南韓投資人一直將股價低於帳面價值歸咎於公司治理不善，並認為對遺產徵稅會激勵控股股東人為壓低股價。南韓總統尹錫悅今年稍早稱該稅率是南韓市場表現落後於外國的一個原因。此後，尹錫悅政府推出了企業價值提升倡議，旨在提振本地股市，並吸引更多外資，尹錫悅承諾透過稅收優惠來加以推動。

南韓政府還打算將半導體等關鍵技術產業的稅收優惠延長 3 年，並將計畫中的加密貨幣稅收再推遲兩年。南韓原定明年開始對超過 250 萬韓元的虛擬資產交易年收益徵收最高 22% 的稅，現在推遲至 2027 年實施。

周四宣佈的改革措施還包括獎勵公司擴大股東回報，以鼓勵他們將更多資金用於回購股票和派發股息。此外，為了提振市場，南韓政府周四還重申打算取消對金融投資收入徵收資本利得稅的計畫。尹錫悅政府強烈主張取消上述稅收規定，該規定將從明年起對超過 5 千萬韓元的資本收益徵收高達 27.5% 的稅。

南韓副總理兼企劃財政部部長崔相穆周一 (22 日) 曾說，取消資本利得稅是要振興國內資本市場，保護 1400 萬散戶，但這一提議在國會中遭到反對。