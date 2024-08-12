崇越7月營收47.5億元 年增15%創單月新高

半導體材料通路大廠崇越 ( 5434-TW ) 公布最新 7 份營收 47.5 億元，受惠先進製程的光阻、研磨液等電子材料銷售暢旺，創下歷史新高，月增 4.8%，年增 15%；累計前 7 月營收達 304.7 億元，年增 6.3%。

崇越受惠 AI、HPC、先進製程及先進封裝等需求，相關材料包括光阻液、研磨液、電子材料等銷售力道強勁，加上近年積極布局海外供應鏈平台，如美國、日本、新加坡、越南、馬來西亞等海外據點成長顯著，皆帶動材料業績穩健增長。

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另外，崇越長年深耕環保綠能事業，受惠太陽能光電及海外環保工程持續挹注營收，累計營收也穩定向上成長，成營收另一動能。

崇越營收比重以半導體材料暨電子材料銷售為主，占比約 8 成，環保工程逾 1 成。近年崇越也將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。