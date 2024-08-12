〈原相法說〉Q2毛利率飆63%創新高 EPS 3.36元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-12 14:58
感測晶片業者原相 (3227-TW) 今 (12) 日召開法說會，也公佈第二季財報，受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE 收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，本季毛利率達 63.7%，創下歷史新高，稅後純益 4.87 億元，季增 67.3%，年增 123.4%，每股稅後純益 3.36 元。
原相第二季營收 20.45 億元，季增 16.8%，年增 46.6%，毛利率 63.7%，季增 6.5 個百分點，年增 8.7 個百分點，營益率 22.9%，季增 9.7 個百分點，年增 16.7 個百分點，稅後純益 4.87 億元，季增 67.3%，年增 123.4%，每股稅後純益 3.36 元。
原相上半年營收 37.95 億元，年增 52.9%，毛利率 60.7%，年增 5.8 個百分點，營益率 18.4%，年增 14.3 個百分點，稅後純益 7.78 億元，年增 248.9%，每股稅後純益 5.38 元。
原相第二季營收仍以滑鼠為主，比重約 63%，遊戲機提升至 9%，其他微降至 28%；截至第二季底存貨淨額 8.25 億元，季增 9%，年增 4%，主要因營收成長，備貨增加。
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