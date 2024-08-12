〈原相法說〉Q2毛利率飆63%創新高 EPS 3.36元

感測晶片業者原相 (3227-TW) 今 (12) 日召開法說會，也公佈第二季財報，受惠產品組合優化、匯率有利因素、NRE 收入較預期增加以及存貨回沖等挹注，本季毛利率達 63.7%，創下歷史新高，稅後純益 4.87 億元，季增 67.3%，年增 123.4%，每股稅後純益 3.36 元。