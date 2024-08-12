〈焦點股〉廣達看好全年AI伺服器營收年增3位數 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 10:32
廣達 (2382-TW) 上周五 (9 日) 召開法說會指出，隨著 GPU 供料問題緩解，供貨趨於順暢，看好全年 AI 伺服器營收有 3 位數成長的表現，整體伺服器則年增雙位數，激勵廣達今 (12) 日股價跳空漲逾半根停板。
廣達今天早盤以 260 元跳空開高，盤中最高漲至 272 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 13 分，股價暫報 269.5 元，漲幅 7.8%，站回 5 日線，成交爆量超過 3 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 6 個交易日呈現賣超，合計賣超 6.1 萬張。
廣達於法說會指出，第二季 AI 伺服器占伺服器業務比重已經超過 5 成，在 GPU 缺料問題舒緩後，看好全年 AI 伺服器營收年增三位數，整體伺服器也可望有雙位數成長。不過廣達也提到，由於 AI 伺服器占比逐漸提高，預估第三季毛利率將有所下滑。
廣達第二季營收 3099.54 億元，季增 19.7%，年增 26.5%；毛利率 8.58%，季增 0.1 個百分點，年增 0.06 個百分點；營益率 4.91%，季增 0.39 個百分點，年增 0.3 個百分點；稅後純益 151.28 億元，季增 25.4%，年增 49.4%，每股純益 3.92 元。
廣達今年上半年營收 5688.94 億元，年增 11.3%；毛利率 8.5%，年增 1 個百分點；營益率 4.7%，年增 1 個百分點；稅後純益 271.96 億元，年增 63.8%，每股純益 7.06 元。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
下一篇