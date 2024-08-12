〈焦點股〉廣達看好全年AI伺服器營收年增3位數 漲逾半根停板

廣達今天早盤以 260 元跳空開高，盤中最高漲至 272 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 13 分，股價暫報 269.5 元，漲幅 7.8%，站回 5 日線，成交爆量超過 3 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 6 個交易日呈現賣超，合計賣超 6.1 萬張。

‌



廣達於法說會指出，第二季 AI 伺服器占伺服器業務比重已經超過 5 成，在 GPU 缺料問題舒緩後，看好全年 AI 伺服器營收年增三位數，整體伺服器也可望有雙位數成長。不過廣達也提到，由於 AI 伺服器占比逐漸提高，預估第三季毛利率將有所下滑。