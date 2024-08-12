光隆上半年EPS2.62元創史上次高 下半年看好成衣出貨回溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 12:24

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW)2024 年上半年財報，稅後純益 3.95 億元，年增 12.86%，為史上同期次高，每股純益 2.62 元，光隆對 2024 年下半年成衣出貨動能明顯增溫的帶動，對於下半年營運保持審慎樂觀。

光隆在 2024 年第二季收 25.16 億元，季增 66.5%，年增 1.9%，終止連 6 季的負成長，毛利率 18.53%，季增 2.25 個百分點，年減 1.59 個百分點，營業利益 2.76 億元，年增 6.5%，稅後純益 2.46 億元，季增 65.74%，年減 3.2%，主要是去年匯兌利益有收益 7300 萬元，較今年多出 5000 多萬元，每股純益 1.64 元 ;。

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光隆 2024 年上半年營收 40.27 億元，年減 4.4%，毛利率 17.68%，年減 1.13 個百分點，營業利益 3.32 億元，年減 12.9%，主要是成衣上半年雖出貨有回溫，但仍為負成長 11.2%，營收比重也由 65% 下降至 60%，然而有匯兌與處分轉投資股權等利益挹注，稅後純益達 3.95 億元，年增 12.86%，每股純益 2.62 元，雙雙創下史上同期次高紀錄。

同時，光隆 7 月營收達 8.4 億元，月減 11.1%，年增 2.6%，其中成衣以 5.96 億元，年增 4.1%，已連續 2 個月保持單月年成長，前 7 月營收 48.67 億元，年減 3.3%。