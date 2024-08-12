光隆上半年EPS2.62元創史上次高 下半年看好成衣出貨回溫
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 12:24
戶外機能服大廠光隆 (8916-TW)2024 年上半年財報，稅後純益 3.95 億元，年增 12.86%，為史上同期次高，每股純益 2.62 元，光隆對 2024 年下半年成衣出貨動能明顯增溫的帶動，對於下半年營運保持審慎樂觀。
光隆在 2024 年第二季收 25.16 億元，季增 66.5%，年增 1.9%，終止連 6 季的負成長，毛利率 18.53%，季增 2.25 個百分點，年減 1.59 個百分點，營業利益 2.76 億元，年增 6.5%，稅後純益 2.46 億元，季增 65.74%，年減 3.2%，主要是去年匯兌利益有收益 7300 萬元，較今年多出 5000 多萬元，每股純益 1.64 元 ;。
光隆 2024 年上半年營收 40.27 億元，年減 4.4%，毛利率 17.68%，年減 1.13 個百分點，營業利益 3.32 億元，年減 12.9%，主要是成衣上半年雖出貨有回溫，但仍為負成長 11.2%，營收比重也由 65% 下降至 60%，然而有匯兌與處分轉投資股權等利益挹注，稅後純益達 3.95 億元，年增 12.86%，每股純益 2.62 元，雙雙創下史上同期次高紀錄。
同時，光隆 7 月營收達 8.4 億元，月減 11.1%，年增 2.6%，其中成衣以 5.96 億元，年增 4.1%，已連續 2 個月保持單月年成長，前 7 月營收 48.67 億元，年減 3.3%。
對於下半年，光隆保持審慎樂觀的看法，成衣部門下半年出貨動能，相比去年，將有明顯增溫，季季保持雙位數成長，另外家紡隨主力客戶拉貨動能增強及新客戶有可能第三季末開始下單，也有望達雙位數的成長。
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