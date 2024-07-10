光隆Q2營收25.16億元重返成長 下半年營運更獲看好

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 14:22

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收，2024 年第 2 季營收 25.16 億元，年增 1.9%，終止連 6 季的負成長，下半年在成衣與家紡業績回溫帶動，看好優於去年，也將使全年重返成長。

同時，光隆持續的高殖利率表現，終獲肯定，已納入永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW)ETF 成份股。

光隆 2024 年 6 月營收 9.45 億元，月減 2.7%，年增 8.9%，未能如預期重返 10 億大關，主要是成衣受客戶訂艙延遲影響出貨所致，2024 年第 2 季營收 25.16 億元，季增 66.5%，年增 1.9%，則如預期，重返成長軌道。

光隆 2024 年上半年營收 40.27 億元，年減 4.4%，成衣營收 24.32 億元，年減 11.2%，但相較去年下半年的年減逾 40% 而言，已大幅縮減，有見戶外機能服市場需求已在緩慢復甦，成衣營收占比，仍維持在 60% 以上，有助穩定合併毛利率水平 ; 羽絨原料部門在市場價格持續上揚助力下，營收達 9.8 億元，年增 20.6%，表現最佳，而家紡部門則為持平。

展望下半年，成衣在接單復甦與新客戶加入，各季保持在成長態勢，家紡則在進入傳統旺季，及主力客戶積極展店拉動需求，估計也有個位數成長，羽絨原料則因市場價格居高不下，毛利有壓，將以保利為先，業績表現將與上半年迥異，整體而言，光隆下半年業績，預期得優於去年。

光隆股東會已通過今年配息案，普通股每股配發現金股利 3.6 元，盈餘配發率高達 92%，將在 7 月 26 日除息交易。