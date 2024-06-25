光隆三大事業同步回溫 第2季起營運重返成長軌道

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-25 17:07

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 在 2024 年第 1 季稅後純益 1.49 億元，創歷史同期新高，季增約 8.93 倍，年增 55.89%，每股純益達 0.98 元，光隆今 (25) 日召開法說會，董事長詹賀博指出，第 2 季起進入成衣出貨旺季，營運已看到回溫，第二季將逐月成長，重返成長軌道。

此外，詹賀博指出，羽絨、家紡兩個部門，近期業績表現不凡，羽絨原料部門受惠於原料漲價加持，家紡部門則有主力客戶拉貨動能挹注。在各事業部全面回溫下，第 2 季營收有望優於去年同期的 15.4 億元表現。

光隆因傳統淡季及成衣出貨回溫較緩， 2024 年第 1 季營收 15.11 億元，年減 13.5%，毛利率、營業利益率亦同步下滑，分別為 16.3% 及 3.7%，但受惠於業外匯兌與處分轉投資股權，2024 年第一季稅後純益來到 1.49 億元，年增 55.9 %，創下歷史同期新高，每股純益爲 0.98 元。

展望 202 年，光隆在三大事業部營運回溫下，第 2 季起有望重返成長；此外，光隆也積極開發新客戶，將陸續開始貢獻營收，挹注營運動能。光隆的海外擴張持續進行中，因應家紡客戶的需求，於越南擴建新廠，預計擴增 14 條產線，產能將於 2024 年下半年逐步開出，目前已獲得全球最大家居品牌及知名日系日用品品牌關注，對新廠進行評估，若順利爭取訂單，客戶計劃在今年下單出貨。

光隆重視企業的永續發展，除了在今年取得 B 型企業的國際認證，幫助光隆提升在產業的競爭優勢地位外，更是再度榮獲公司治理評鑑「上櫃企業」與「中型市值」排名前百分之五殊榮，彰顯光隆在公司治理及永續發展上的成果。