麗升能源Q2每股小虧0.14元 下半年續看好

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-12 11:03

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麗升能源 (8087-TW) 公告第二季財報，受天氣因素影響部分案場工程進度遞延，影響第二季營運轉為小虧，但隨著下半年案場持續推進，仍看好未來營運展望，同時也公告簽訂案場開發及工程承攬案 11 億元，可望挹注後續營運。

麗升第二季營收 2.3 億元，季減 33%，年增 293%，稅後淨損 500 萬元，每股稅後虧損 0.14 元；累計上半年營收 5.72 億元，年增 648%，稅後淨利為 1,700 萬元，年增 321%，每股稅後純益 0.48 元。

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麗升已建置包括風力發電、地面型及漁電共生太陽能等多座電廠，並陸續認列收入，其中，台南七股漁電案場工程進度持續推進，帶動上半年本業表現逐步提升，自 5 月起，工程進度因南部地區持續暴雨導致土堤損壞修復以及申設進度減緩等因素影響，致單月營收明顯下降，但仍持續看好下半年營運展望。

麗升也公告董事會通過，擬簽定案場開發及工程承攬案約新台幣 11 億元，可望對未來開發費、技術服務費及 EPC 承攬工程款等，營收帶來成長動能。