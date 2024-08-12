鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調降至14元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)提出目標價估值：中位數由15元下修至14元，調降幅度6.67%。其中最高估值18元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予CNH Industrial NV評價：積極樂觀10位、保持中立12位、保守悲觀0位。
CNH Industrial NV今(12日)收盤價為9.68元。近5日股價下跌6.67%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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