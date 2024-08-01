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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 20:18

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.43元，其中最高估值1.53元，最低估值1.22元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.53(1.58)1.641.751.14
最低值1.22(1.22)11.071.14
平均值1.41(1.45)1.41.511.14
中位數1.43(1.46)1.391.581.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值225.86億228.74億249.86億234.17億
最低值178.98億168.67億190.38億223.32億
平均值201.36億197.98億212.66億228.74億
中位數198.80億197.80億215.78億228.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.05-0.361.271.491.76
營業收入280.79億260.39億334.26億235.52億246.94億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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