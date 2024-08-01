鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 20:18
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.46元下修至1.43元，其中最高估值1.53元，最低估值1.22元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.53(1.58)
|1.64
|1.75
|1.14
|最低值
|1.22(1.22)
|1
|1.07
|1.14
|平均值
|1.41(1.45)
|1.4
|1.51
|1.14
|中位數
|1.43(1.46)
|1.39
|1.58
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|225.86億
|228.74億
|249.86億
|234.17億
|最低值
|178.98億
|168.67億
|190.38億
|223.32億
|平均值
|201.36億
|197.98億
|212.66億
|228.74億
|中位數
|198.80億
|197.80億
|215.78億
|228.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.05
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|營業收入
|280.79億
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 穀物價格下跌影響需求 農機公司迪爾二度調降全年獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14.5元，幅度約3.57%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 〈財報〉需求下滑 農機公司CNH下修全年獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至15元，幅度約3.45%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇