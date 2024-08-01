鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至15元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)提出目標價估值：中位數由14.5元上修至15元，調升幅度3.45%。其中最高估值18元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予CNH Industrial NV評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀0位。
CNH Industrial NV今(1日)收盤價為10.665元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 穀物價格下跌影響需求 農機公司迪爾二度調降全年獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14.5元，幅度約3.57%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 〈財報〉需求下滑 農機公司CNH下修全年獲利財測
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業TEVA-US的目標價調升至22元，幅度約4.76%
鉅亨號貼文看更多
下一篇