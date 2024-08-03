鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.35元，其中最高估值1.53元，最低估值1.22元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.64
|1.75
|1.12
|最低值
|1.22(1.22)
|1
|1.07
|1.12
|平均值
|1.37(1.39)
|1.36
|1.48
|1.12
|中位數
|1.35(1.38)
|1.36
|1.58
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|225.86億
|227.66億
|249.86億
|223.32億
|最低值
|178.98億
|167.82億
|192.34億
|203.59億
|平均值
|199.07億
|195.41億
|210.49億
|213.45億
|中位數
|202.99億
|198.94億
|205.83億
|213.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.05
|-0.36
|1.27
|1.49
|1.76
|營業收入
|280.79億
|260.39億
|334.26億
|235.52億
|246.94億
詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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