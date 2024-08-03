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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NV(CNH-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 04:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.35元，其中最高估值1.53元，最低估值1.22元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.53(1.53)1.641.751.12
最低值1.22(1.22)11.071.12
平均值1.37(1.39)1.361.481.12
中位數1.35(1.38)1.361.581.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值225.86億227.66億249.86億223.32億
最低值178.98億167.82億192.34億203.59億
平均值199.07億195.41億210.49億213.45億
中位數202.99億198.94億205.83億213.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.05-0.361.271.491.76
營業收入280.79億260.39億334.26億235.52億246.94億

詳細資訊請看美股內頁：
CNH Industrial NV(CNH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNH

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