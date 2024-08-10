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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為25.60元

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.18元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為25.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.31(6.31)6.737.23.33
最低值2.49(2.49)3.072.323.33
平均值4.23(4.17)4.44.963.33
中位數4.18(3.9)3.884.353.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值195.79億208.86億193.59億163.82億
最低值156.52億134.82億141.50億163.82億
平均值175.59億174.90億173.44億163.82億
中位數179.09億180.76億181.80億163.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入137.82億93.32億130.56億189.98億182.96億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYPF

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