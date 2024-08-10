鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為25.60元
鉅亨網新聞中心 2024-08-10 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.18元，其中最高估值6.31元，最低估值2.49元，預估目標價為25.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.31(6.31)
|6.73
|7.2
|3.33
|最低值
|2.49(2.49)
|3.07
|2.32
|3.33
|平均值
|4.23(4.17)
|4.4
|4.96
|3.33
|中位數
|4.18(3.9)
|3.88
|4.35
|3.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|195.79億
|208.86億
|193.59億
|163.82億
|最低值
|156.52億
|134.82億
|141.50億
|163.82億
|平均值
|175.59億
|174.90億
|173.44億
|163.82億
|中位數
|179.09億
|180.76億
|181.80億
|163.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|137.82億
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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