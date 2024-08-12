search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至26元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 10:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由25元上修至26元，調升幅度4%。其中最高估值40元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀18位、保持中立7位、保守悲觀2位。

Mobileye Global Inc - Class A今(12日)收盤價為15.28元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MBLY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Mobileye Global Inc - Class A15.28-3.84%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty