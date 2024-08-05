鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 18:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值53元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀18位、保持中立7位、保守悲觀2位。
Mobileye Global Inc - Class A今(5日)收盤價為15.96元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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