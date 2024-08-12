search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：STAG工業STAG-US的目標價調升至41.5元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對STAG工業(STAG-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至41.5元，調升幅度3.75%。其中最高估值46元，最低估值34元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予STAG工業評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀1位。

STAG工業今(12日)收盤價為39.67元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股STAG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
STAG工業39.670.56%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty