鉅亨速報 - Factset 最新調查：STAG工業STAG-US的目標價調升至41.5元，幅度約3.75%
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 12:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對STAG工業(STAG-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至41.5元，調升幅度3.75%。其中最高估值46元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予STAG工業評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀1位。
STAG工業今(12日)收盤價為39.67元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌0.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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