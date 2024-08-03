鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.25元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.25元，其中最高估值0.42元，最低估值0.18元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.42(0.42)
|0.85
|1.55
|2.06
|最低值
|0.18(0.19)
|0.36
|0.63
|1.05
|平均值
|0.3(0.3)
|0.62
|0.94
|1.64
|中位數
|0.25(0.31)
|0.58
|0.97
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.33億
|27.86億
|39.24億
|58.95億
|最低值
|16.16億
|18.41億
|23.16億
|35.39億
|平均值
|17.49億
|23.48億
|30.94億
|45.41億
|中位數
|16.56億
|23.40億
|30.76億
|43.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|8.79億
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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