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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.24元，其中最高估值0.41元，最低估值0.18元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.41(0.41)0.81.372.06
最低值0.18(0.18)0.360.631.05
平均值0.27(0.27)0.560.881.64
中位數0.24(0.24)0.550.851.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值19.33億27.86億36.53億58.95億
最低值16.16億18.41億23.16億35.39億
平均值17.04億22.64億29.94億45.41億
中位數16.47億22.30億28.50億43.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入8.79億9.67億13.86億18.69億20.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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