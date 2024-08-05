鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.24元，其中最高估值0.41元，最低估值0.18元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.41)
|0.8
|1.37
|2.06
|最低值
|0.18(0.18)
|0.36
|0.63
|1.05
|平均值
|0.27(0.27)
|0.56
|0.88
|1.64
|中位數
|0.24(0.24)
|0.55
|0.85
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.33億
|27.86億
|36.53億
|58.95億
|最低值
|16.16億
|18.41億
|23.16億
|35.39億
|平均值
|17.04億
|22.64億
|29.94億
|45.41億
|中位數
|16.47億
|22.30億
|28.50億
|43.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|8.79億
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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