鴻海8/14法說 聚焦GB200、iPhone 16進度

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-11 11:40

‌



鴻海 (2317-TW) 預計於 14 日召開法說，除了預計公告第二季財報及營運展望外、輝達 (NVDIA)(NVDA-US)GB 200 最新進度以及蘋果 iPhone 16 備貨狀況等，料都將成為法說關注焦點。

市場近期傳出，因當初 Blackwell 晶片設計缺陷，輝達現正積極進行工程設計變更 (Engineering Change Order, ECO) 過程，由於是設計定案 (Tape out) 後的 ECO，花費時間估較長，恐導致 GB200 出貨時程。

‌



此外，GB200 先前也傳出機櫃發生漏水、散熱問題難解等狀況，而鴻海身為 GB200 運算板 (computing board)、整機機櫃以及 NVLink Switch 等主要供應商，對於 GB200 出貨展望，預料將成此次法說首要關注重點。

而鴻海另一大客戶蘋果也預計將於 9 月中旬發表 iPhone 16 系列新機，今年最大亮點是可望搭載 AI 功能 Apple Intelligence，據了解，鴻海目前進入試產、良率爬升階段，接下來的備貨展望也是法說另一焦點。