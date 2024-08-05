鴻海7月營收5723億元月增16% 寫同期新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-05 16:37
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 7 月營收 5723.52 億元，月增 16.63%、年增 21.98%；累計 2024 年前 7 月營收 3.44 兆元，年增 6.54%，均創同期新高，第三季公司維持旺季營收季、年均增的展望。
鴻海說明，7 月四大產品類別月對月表現來看，消費智能產品拉貨動能較大、元件及其他產品也因主要業務相關零組件出貨增加及車用業務成長，二大類別均強勁成長；電腦終端產品受惠暑期產品拉貨動能較大、月增顯著；雲端網路產品則持平，AI 雲端產品拉貨動能持續。
若與去年同期相比，雲端網路產品因 AI 雲端產品拉貨動能增加、元件及其他產品因主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長、電腦終端產品受惠新品上市也，三大類別均有強勁成長；僅消費智能產品則約略持平。
累計前 7 月來看，「雲端網路產品」及「元件及其他產品」強勁成長；「電腦終端產品類別」顯著成長，僅「消費智能產品類別」年對年略微衰退。展望第三季，鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，將會有季增及年增的表現，維持原先展望。
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