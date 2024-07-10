電商市場穩增 富邦媒6月營收創同期高

國內電商龍頭富邦媒 ( 8454-TW ) 今 (10) 日公布 6 月合併營收達 95.59 億元，月增 6.48%，年增 3.06%，創同期新高，也是 5 個月來高點，上半年合併營收 535.35 億元，年增 4.29%。

另一方面， momo 結合富邦產險在保險領域的專業資源，共同推出網路投保創新商品和服務，7 月中旬起，會員於 momo 購物網購買手機時，可同步加購行動裝置險，還可使用 mo 幣折抵，下一階段將推出加購網路投保家電險，滿足一站式購足的消費需求，並挹注線上消費新動能。